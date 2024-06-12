Москва, 12 июня, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Вечером 11 июня президент России Владимир Путин провёл совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами, сообщил 12 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Харичков/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Накануне, поздно вечером, Владимир Путин провел совещание, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировок», — сообщил журналистам Песков.

Он сообщил, что Белоусов и Герасимов доложили президенту о ходе спецоперации и сообщили о планах дальнейших военных действий. После этого глава государства провёл отдельные встречи с участниками совещания.

Как сообщало ИА Регнум, российские Вооружённые силы совместно с ВС Белоруссии 11 июня начали второй этап нестратегических ядерных учений. В Минобороны 12 июня сообщили, что ракетные войска Ленинградского военного округа отработают получение учебных спецбоеприпасов и скрытное выдвижение в заданный район оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Песков, комментируя информацию об учениях, 11 июня заявил, что поддержание боеготовности сегодня очень важно на фоне постоянного провоцирования напряжённости со стороны Запада.

Как заявил секретарь СБ России Сергей Шойгу, проведение ядерных учений является адекватным ответом на враждебные действия западных стран, в том числе — на разрешение, которое получили ВСУ, наносить оружием НАТО удары по российской территории.

Издание Politico 11 июня сообщило, что глава комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол пытается уговорить президента Джо Байдена разрешить ВСУ применять американское оружие для нанесения ударов по всей территории России.

Российская сторона запросила на 14 июня заседание Совбеза ООН после заявлений с Запада о том, что Киеву разрешили применять натовское оружие для ударов по РФ.

Путин неоднократно заявлял, что все цели спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины будут достигнуты.