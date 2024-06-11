Москва, 11 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные 11 июня начали второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил», — сообщили в ведомстве.

Военные отработают совместную подготовку частей ВС РФ и ВС Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Цель учений — поддержать готовность личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Первый этап учений нестратегических ядерных сил начался 21 мая. В ходе первого этапа ракетные соединения Южного военного округа получили учебные спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

В учениях задействовали подразделения авиации ВКС РФ, которые снаряжали авиационные средства поражения специальными учебными боевыми частями, в частности отработали снаряжение аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в назначенные районы патрулирования.