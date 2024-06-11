Москва, 11 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Проведение Россией нестратегических ядерных учений — это адекватный ответ на разрешение наносить натовским оружием удары по российской территории, полученное у Запада, заявил 11 июня секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал Шойгу в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что нестратегическими ядерными учениями Москва отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у российских границ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 11 июня начали второй этап нестратегических ядерных учений, цель которых — поддержать готовность личного состава и техники России и Белоруссии для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Первый этап учений стартовал в мае.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 июня заявил, что Запад продолжает провоцировать напряжённость в Европе, поэтому учения и поддержание боеготовности очень важны и своевременны.

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