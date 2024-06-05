Москва, 6 июня, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с озвученным решением стран Запада одобрить нанесение ударов украинской армии поставляемым оружием по российским регионам. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Отмечается, что необходимость заседания вызвана тем, что западные страны дали киевскому режиму «зелёный свет на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации».

Ответа пока о дате заседания не поступило.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар высокоточными ракетами, решение принимают западные специалисты. Об этом 5 июня заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств российский президент Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что для нанесения удара формируется полётное задание, которое практически вводится поставщиками оружия. У России на этот счёт нет иллюзий, поэтому РФ вправе поставить своё вооружение в регионы мира, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, подчеркнул Путин. По его словам, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным, над этим предстоит подумать.