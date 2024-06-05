Россия запросила заседание СБ ООН по применению ВСУ западного оружия
РФ запросила заседание СБ ООН из-за одобрения применения ВСУ западного оружия
Москва, 6 июня, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с озвученным решением стран Запада одобрить нанесение ударов украинской армии поставляемым оружием по российским регионам. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке.
Отмечается, что необходимость заседания вызвана тем, что западные страны дали киевскому режиму «зелёный свет на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации».
Ответа пока о дате заседания не поступило.
Как сообщало ИА Регнум, украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар высокоточными ракетами, решение принимают западные специалисты. Об этом 5 июня заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств российский президент Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что для нанесения удара формируется полётное задание, которое практически вводится поставщиками оружия. У России на этот счёт нет иллюзий, поэтому РФ вправе поставить своё вооружение в регионы мира, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, подчеркнул Путин. По его словам, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным, над этим предстоит подумать.