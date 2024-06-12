Санкт-Петербург, 12 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетные войска Ленинградского военного округа отработают получение специальных учебных боеприпасов и скрытное выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в заданный район. Об этом 12 июня сообщили в Министерстве обороны.

Министерство обороны РФ

«В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — проинформировали в военном ведомстве.

Уточняется, что экипажи принимающих участие в манёврах кораблей Военно-Морского флота снарядят учебными специальными боевыми частями крылатые ракеты морского базирования и выйдут в заданные районы патрулирования.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Вооружённые силы России начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. В ходе них российские военные совместно с коллегами из Белоруссии отработают совместную подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад продолжает провоцировать напряжённость в Европе. Представитель Кремля подчеркнул, что в связи с этим учения и поддержание боеготовности очень важны и своевременны.