Вашингтон, 11 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Глава комитета палаты представителей американского Конгресса по внешней политике Майкл Маккол пытается уговорить президента США Джо Байдена разрешить украинской армии использовать поставляемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по всей территории России. Об этом 10 июня сообщила газета Politico.

Defense Ministry/Global Look Press

«Конгрессмен Майкл Маккол агитирует Байдена позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по другим частям России, помимо территории РФ около Харьковской области», — отмечается в публикации.

По информации издания, глава комитета палаты представителей 30 мая отправил письмо американскому лидеру, отметил, что на полях конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава киевского режима Владимир Зеленский жаловался ему и другим американским законодателям на то, что ВСУ неспособны эффективно защищать Харьков из-за ограничения Вашингтона на использование некоторых видов вооружений.

Маккол уточнил, что в ходе беседы Зеленский рассказал о проблемах в зоне боевых действий, которые, по его словам, якобы вызваны ограничениями на использование ВСУ американского оружия, в частности ракет ATACMS.

Конгрессмен высказал мнение о том, что такое ограничение якобы противоречит намерениям палаты представителей, и призвал незамедлительно пересмотреть его.

Отмечается, что Маккол также предложил использовать эти ракеты для нанесения ударов по поддерживающим наступление российских военных объектам и аэродромам с российскими самолётами. Помимо этого, он призвал Байдена передавать Киеву запрошенные разведывательные данные.

Как сообщало ИА Регнум, группа американских конгрессменов 21 мая призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить ВСУ наносить удары по территории России произведённым в США оружием. А 9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине сообщил, что самолёт украинских войск якобы впервые нанёс ударил по цели на территории России за пределами Крыма и новых регионов.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан 9 июня заявил, что ВСУ уже используют разрешение наносить оружием США удары по российской территории. По его словам, Вашингтону «не было смысла» сохранять запрет Киеву бить по России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Дипломат уточнила, что западные страны способствуют эскалации конфликта, передавая ВСУ дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и разрешая использовать их для ударов по российской территории.