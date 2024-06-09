Вашингтон, 9 июня, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Украинские военные уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по территории России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

(сс) DLR German Aerospace Center

«Просто не было смысла не позволять ВСУ стрелять через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам», — добавил он.

21 мая ряд членов Конгресса США написали письмо министру обороны страны Ллойду Остину с требованием разрешить украинской армии наносить удары по территории России оружием США. Спустя два дня глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту РФ, на которой отмечена зона досягаемости американских ракет ATACMS, поставляемых Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине бить западным оружием по России. Он отметил, что после наступления российских войск в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на территории РФ.

30 мая Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только у границ Харьковской области. Во всем мире Байдена сочли безумным, а его решение — угрозой для начала мировой войны, сообщала газета Politico.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.