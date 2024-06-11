Москва, 11 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Учения нестратегических ядерных сил России, второй этап которых ВС РФ начали 11 июня, это нормальная практика, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Он отметил, что на эту тему много рассуждают эксперты. Представитель Кремля назвал достаточно напряжённой обстановку на европейском континенте. Напряжение провоцируют враждебные решения по отношению к России со стороны США и европейских столиц.

«Провоцирование идёт на ежедневной основе. Поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны», — заявил Песков.

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Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России утром 11 июня проинформировало о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с ВС Белоруссии. Первый этап начался 21 мая, в нём участвовали силы Южного военного округа, в том числе ракетные войска и ВКС РФ.

Как отметили в Минобороны, военные в ходе учений готовятся к боевому применению нестратегического ядерного оружия для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.