Песков назвал нормальной практикой учения нестратегических ядерных сил РФ
Москва, 11 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Учения нестратегических ядерных сил России, второй этап которых ВС РФ начали 11 июня, это нормальная практика, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что на эту тему много рассуждают эксперты. Представитель Кремля назвал достаточно напряжённой обстановку на европейском континенте. Напряжение провоцируют враждебные решения по отношению к России со стороны США и европейских столиц.
«Провоцирование идёт на ежедневной основе. Поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны», — заявил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России утром 11 июня проинформировало о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с ВС Белоруссии. Первый этап начался 21 мая, в нём участвовали силы Южного военного округа, в том числе ракетные войска и ВКС РФ.
Как отметили в Минобороны, военные в ходе учений готовятся к боевому применению нестратегического ядерного оружия для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.