Москва, 7 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Визовые санкции США в отношении в высокопоставленных чиновников Грузии являются довольно мягкими. Таким образом Вашингтон даёт Тбилиси «шанс» отменить закон об иностранных агентах. Такое мнение 7 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

George Melashvili Протестующие в Грузии

Представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая высокопоставленных чиновников и членов их семей. Он отметил, что Вашингтон готов предпринять и «дополнительные действия», если власти Грузии не отменят закон об иноагентах.

«Хотя санкции и являются мягкими, сам факт их введения означает, что США рассержены на Грузию, но не настолько сильно, чтобы действовать более жёстко. С другой стороны, эти санкции могут быть мало эффективными. Экономика Грузии в значительной степени ориентирована на Турцию и Россию, поэтому большого урона для Тбилиси эти санкции не принесут. Однако они могут оказать давление на страну, показав, что Грузия прошла долгий путь, чтобы оказаться в западном сообществе, но теперь в любой момент её могут исключить из этого сообщества. Санкции могут повлиять на грузинский истеблишмент, но маловероятно, что грузинские власти откажутся от своего решения, поскольку они считают, что этот закон действительно необходим стране», — отметил Газарян.

Он добавил, что роль играет и фактор приближающихся выборов в Грузии. Партии «Грузинская мечта» нужно показать, что она принципиальна и готова идти до конца в этом вопросе. Прозападные неправительственные организации в Грузии располагают существенным медийным потенциалом, что может оказаться слабым местом для правящей партии, считает эксперт.

По его мнению, однако грузинские общество на выборах будет принимать решение исходя из своих потребностей, а не на основе пропаганды прозападных организаций. На исход выборов больше повлияет экономическая политика и то, что грузинское общество устало от прозападного вектора развития страны, который не привёл к повышению уровня жизни, добавил Газарян.

Он отметил, что санкции США является прямым и самым грубым вмешательством во внутренние дела Грузии. Стране навязывается внутриполитический курс и решения, которые не соответствуют её интересам. Официальный Тбилиси находится в состоянии шока, поскольку грузинская элита ожидала, что её права будут уважаться.

Эксперт напомнил, что закон о прозрачности иностранного влияния не направлен против западных стран. Это закон, который служит интересам грузинского государства. Если ответом на такие действия грузинского правительства становится дальнейшее вмешательство, это вызывает разочарование у грузинских политиков и не способствует укреплению позиций прозападных сил.

«Внутри стран западного сообщества существует чёткое разделение на страны-субъекты, которые принимают решения в интересах США и страны-объекты, являющиеся ресурсной базой. Грузия не относится к странам-субъектам, она без права голоса, как например страны Прибалтики. На этом фоне для грузинской правящей группы создаётся риск потери власти в среднесрочной перспективе. Если Тбилиси не услышит мягкое «отеческое» предупреждение США, то в скором времени США могут отреагировать намного жёстче. Стоит ожидать попытки цветной революции, потому что создаётся прецедент, который может стать отрицательным для внешнеполитического курса США», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, по словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, в первый список по визовым ограничениям вошли члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента страны и сотрудники правоохранительных органов, а также «рядовые граждане».

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно документу, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах. Она назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Депутаты парламента Грузии 28 мая в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что организации, которые вопреки нормам принятого в Грузии закона об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут штрафовать.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отметил, что борьба вокруг закона о прозрачности иностранного влияния в Грузии продолжится даже после принятия закона об иноагентах. Он отметил, что принятие этого закона было вынужденным решением со стороны партии «Грузинская мечта», поскольку прозападные организации вели антиправительственную кампанию на протяжении нескольких лет.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Запад может попытаться организовать в Грузии новый майдан. Галузин считает, что США и страны Евросоюза оказывают давление на многие суверенные государства, и в том числе «решили взяться за Грузию в связи с рассмотрением там закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих США и других странах мирового «меньшинства» на эту тему уже существуют или рассматриваются гораздо более жёсткие нормы. И теперь в адрес страны следуют угрозы применить персональные санкции, заблокировать «евроатлантическую перспективу» Грузии, лишить её статуса кандидата в ЕС, приостановить безвизовый режим для граждан этой страны, отметил заместитель министра.