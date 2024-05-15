Вашингтон, 15 мая, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки готовы фундаментально пересмотреть отношения с Грузией, если в стране вступит в силу закон об иноагентах. Об этом в ходе брифинга 14 мая заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

«Мы следим за действиями парламента Грузии. Если закон (об иноагентах. — Прим. ред.) вступит в силу, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — указала представитель американской администрации.

По словам Жан-Пьер, США ожидают, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сдержит обещание и заблокирует этот закон. Однако если парламент сможет обойти вето большинством голосов, которым обладает правящая партия «Грузинская мечта», то принятие документа отдалит страну от евроинтеграции и вступления в Европейский союз.

Ранее помощник государственного секретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая на пресс-конференции в Тбилиси, пригрозил санкциями в отношении представителей власти Грузии, если они примут закон об иностранных агентах, не внеся при этом в документ изменения для его соответствия с нормами ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая парламент Грузии принял в третьем финальном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра иноагентов и введение для них обязательной ежегодной отчётности о расходах. За принятие проекта закона проголосовали 84 депутата. Против выступили 30 народных избранников. При этом заседание проходило в накалённой обстановке, против инициативы в очередной раз выступили оппозиционные депутаты. В то же время у здания парламента собрались протестующие. Некоторым агрессивно настроенным демонстрантам удалось прорваться через металлическое заграждение.

Согласно данным Службы государственной безопасности Грузии, организаторы провокационных протестов против законопроекта об иноагентах получают финансирование от заинтересованных лиц из-за рубежа. Кроме того, на акциях протеста были замечены грузинские боевики, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ.