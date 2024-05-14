Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в финальном чтении
Тбилиси, 14 мая, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Парламент Грузии в ходе пленарного заседания 14 мая принял законопроект об иноагентах в финальном чтении. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.
За принятие проекта закона проголосовали 84 депутата. Против были 30 народных избранников. Для утверждения документ передадут президенту республики Саломе Зурабишвили.
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесла на рассмотрение в парламент правящая партия «Грузинская мечта». Он предполагает, что некоммерческие и неправительственные организации, получающие более 20% доходов из-за границы, будут считаться представляющими интересы других государств. Если закон примут, такие организации внесут в специальный реестр, они также будут обязаны ежегодно отчитываться о расходах.
Рассмотрение законопроекта в третьем чтении проходило на фоне протестов возле парламента. Против него также выступали оппозиционные депутаты. В ходе обсуждения документа парламентарии от правящей партии и оппозиции в очередной раз устроили потасовку.
Служба госбезопасности Грузии 8 мая заявила, что организаторы провокационных протестов против законопроекта об иноагентах получают финансирование из-за рубежа. По информации ведомства, на акциях также присутствуют грузинские боевики, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ.
Посол США в Грузии Робин Данниган 2 мая заявила, что принятие закона об иноагентах не совместимо с курском на вступление ЕС. Она призвала грузинские власти подтвердить верность прозападному курсу.