Тбилиси, 14 мая, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Парламент Грузии в ходе пленарного заседания 14 мая принял законопроект об иноагентах в финальном чтении. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

Sputnik/РИА Новости

За принятие проекта закона проголосовали 84 депутата. Против были 30 народных избранников. Для утверждения документ передадут президенту республики Саломе Зурабишвили.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесла на рассмотрение в парламент правящая партия «Грузинская мечта». Он предполагает, что некоммерческие и неправительственные организации, получающие более 20% доходов из-за границы, будут считаться представляющими интересы других государств. Если закон примут, такие организации внесут в специальный реестр, они также будут обязаны ежегодно отчитываться о расходах.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении проходило на фоне протестов возле парламента. Против него также выступали оппозиционные депутаты. В ходе обсуждения документа парламентарии от правящей партии и оппозиции в очередной раз устроили потасовку.

Служба госбезопасности Грузии 8 мая заявила, что организаторы провокационных протестов против законопроекта об иноагентах получают финансирование из-за рубежа. По информации ведомства, на акциях также присутствуют грузинские боевики, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в рядах ВСУ.

Посол США в Грузии Робин Данниган 2 мая заявила, что принятие закона об иноагентах не совместимо с курском на вступление ЕС. Она призвала грузинские власти подтвердить верность прозападному курсу.