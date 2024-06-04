Москва, 4 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Запад может попытаться организовать в Грузии новый майдан, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

DAVID MDZINARISHVILI /EPA/TASS

«Видим попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Не исключаем, что цель — попытаться реализовать «майданный» сценарий смены власти в расчёте создать ещё один очаг напряжённости у границ России», — приводит его слова ТАСС.

Галузин считает, что США и страны Евросоюза оказывают давление на многие суверенные государства, и в том числе «решили взяться за Грузию в связи с рассмотрением там закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих США и других странах мирового «меньшинства» на эту тему уже существуют или рассматриваются гораздо более жёсткие нормы. И теперь в адрес страны следуют угрозы применить персональные санкции, заблокировать «евроатлантическую перспективу» Грузии, лишить её статуса кандидата в ЕС, приостановить безвизовый режим для граждан этой страны, отметил заместитель министра.

Также замглавы МИД РФ обратил внимание на участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в уличных протестах в Тбилиси, которые произошли в середине мая. Он подчеркнул, что происходящее «трудно охарактеризовать иначе, как вопиющее вмешательство во внутренние дела независимого государства. Все это — отталкивающие образчики неоколониальных практик навязывания своей воли странам, суверенитет которых пытаются ограничить».

В середине мая в столице Грузии Тбилиси прошли уличные протесты из-за принятия парламентом закона о «О прозрачности иностранного влияния». США и Евросоюз выступили резко против этого документа, несмотря на то что он является смягченной копией соответствующего американского закона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что среди задержанных во время протестов в Тбилиси людей был гражданин Российской Федерации. Он проявил насилие в отношении полицейских.