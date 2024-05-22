Тбилиси, 22 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Брюссель лишит Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах, сообщил 22 мая журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на информированные источники.

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Лишение статуса может произойти в октябре 2024 года. Источник издания считает такое развитие событий вероятным.

«Если закон не будет отозван, Еврокомиссия сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата», — сказал собеседник журналистов.

Как передавало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС.

Согласно грузинской Конституции, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если это решение поддержит простое большинство депутатов.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля и сопровождалось протестными акциями. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. Западные страны также критикуют Тбилиси из-за законопроекта.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее выступил в поддержку граждан Грузии, протестующих против принятия закона. Еврокомиссия полагает, что протестующие защищают европейские ценности и европейское будущее Грузии, заявил Стано. Он призвал Тбилиси отказаться от принятия закона.

В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.