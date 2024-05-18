Тбилиси, 18 мая, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах, ранее принятый парламентом республики. Об этом она заявила 18 мая на брифинге.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Вето абсолютно законно и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям, и поэтому на него налагается вето. Этот закон должен быть отменён», — заявила она.

Зурабишвили также назвала проект «российским» несмотря на то, что он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Она также назвала инициативу правительства контролировать деятельность иностранных агентов противоречащей Конституции Грузии и европейским стандартам.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Согласно грузинской Конституции, если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента, если это решение поддержит простое большинство.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии продолжается с 15 апреля и сопровождается ежедневными протестными акциями. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. Западные страны также критикуют Тбилиси из-за законопроекта.

Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии в ходе визита в Грузию выступили на антиправительственном митинге и поддержали протестующих. Мэр Тбилиси Каха Каладзе после этого заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Жесткую позицию в отношении законопроекта приняли США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов.