Москва, 3 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Борьба вокруг закона о прозрачности иностранного влияния в Грузии продолжится даже после принятия закона об иноагентах. Такое мнение 3 июня корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

DAVID MDZINARISHVILI /EPA/TASS Участники акции протеста перед зданием парламента в Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о прозрачности иностранного влияния, документ вступил в силу.

Силаев отметил, что, хотя закон уже действует, вопрос о том, как он будет применяться, остаётся открытым, а борьба ещё не закончена.

«Неправительственные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, в основном из США и Евросоюза, заявили, что не будут подчиняться новому закону. Поэтому грузинским властям необходимо сделать так, чтобы закон работал. Хотя Евросоюз и США настроены решительно, до отмены безвизового въезда для граждан Грузии в Евросоюз и прекращения переговоров с Грузией о снятии со страны статуса кандидата в Европейский союз речи не пойдёт. Они не хотят оттолкнуть Грузию и тем самым привлекать её к сотрудничеству с Китаем и Россией», — подчеркнул политолог.

По его словам, прозападные неправительственные организации готовятся вступить в борьбу на парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Их поддерживают оппозиционные партии, которые сейчас не очень сильны. Оппозиционные партии поддерживает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Хотя её поддержка не является решающей, но этот фактор не стоит недооценивать. В глазах Запада она стала ключевой фигурой, которая противится принятию закона о прозрачности иностранного влияния. Это важная позиция для неё, и она будет использовать её в своих интересах, добавил Силаев.

Он отметил, что принятие этого закона было вынужденным решением со стороны партии «Грузинская мечта», поскольку прозападные организации вели антиправительственную кампанию на протяжении нескольких лет. Хотя партия не хочет геополитического разворота Грузии, она активно ищет контакты с Китаем. Однако её вектор остаётся прежним — НАТО и ЕС. Она надеется на благоприятный исход выборов в США, так как видит себя идеологически близкой к экс-президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ещё одним обстоятельством, приведшим к принятию закона, является слабая идеологическая работа в консервативной части грузинского политического спектра. В результате в стране выросло поколение молодёжи, которое было воспитано на учебниках, где цветная революция, то есть «революция роз», представлена как лучшее событие в истории Грузии.

«Эта молодёжь протестует против закона о прозрачности иностранного влияния, но её настроения не следует преувеличивать. Хотя это не большинство грузинской молодёжи, их мнение не стоит преуменьшать. Таким образом, противостояние между различными политическими силами в Грузии будет длительным», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, закон о прозрачности иностранного влияния предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания 28 мая большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов.

Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Президент утверждала, что документ невозможно улучшить. Она также назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

Рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона об иностранных агентах.