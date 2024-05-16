Тбилиси, 16 мая, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

TASS/AP Photo/Zurab Tsertsvadze

«Извне наблюдаются попытки, направленные на совершение в стране переворота, революции», — сказал он в эфире телекомпании «Рустави 2».

Глава города указал, что в акциях протеста участвуют иностранные граждане. Он назвал такую деятельность недружественной, поскольку она вызывает поляризацию в обществе.

Каладзе призвал для примера представить ситуацию, при которой министр иностранных дел другой страны прибыл бы в Ереван с целью участия оппозиционном митинге.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии на фоне принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» проходят протесты прозападной оппозиции. Документ предполагает создание в республике реестра иноагентов и введение для них обязательной ежегодной отчётности о расходах.

В одном из митингов против инициативы правительства Грузии приняли участие главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии. Грузинские власти заявили, что организаторы протестов финансируются из-за рубежа.

Кроме того, по данным Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, среди участников акций заметили грузинских боевиков, которые до этого участвовали в конфликте на Украине в составе ВСУ. В ведомстве предупредили, что организаторы протестных акций хотят задействовать этих лиц для провокаций на митингах в Тбилиси.