Тбилиси, 3 июня, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Организации, которые вопреки нормам принятого в Грузии закона об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут штрафовать, заявил 3 июня генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС Мэр Тбилиси Каха Каладзе

Если и после наложения штрафа те или иные организации продолжат нарушать закон, их счета могут быть арестованы, сказал политик.

«Если организации не подчинятся, это повлечёт финансовые штрафы, а затем произойдёт арест их счетов, после чего они не смогут функционировать. Если ты делаешь доброе дело и у тебя нет недоброжелательных целей, тогда в чем проблема заполнения декларации?» — сказал генсек правящей партии.

У властей Грузии есть основания подозревать, что некоторые организации именно за счёт средств, получаемых из-за рубежа, пытались реализовать в стране революционный сценарий, добавил Каладзе.

Как передавало ИА Регнум, принятый парламентом Грузии закон предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Депутаты парламента Грузии 28 мая большинством голосов поддержали преодоление вето, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Закон был подписан спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Зурабишвили, отклоняя законопроект, назвала его «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года. Рассмотрение законопроекта об иноагентах сопровождалось массовыми протестными акциями в Тбилиси. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены менять свои планы.

Борьба вокруг закона о прозрачности иностранного влияния в Грузии продолжится и после принятия закона об иноагентах, отметил в беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Прозападные неправительственные организации готовятся вступить в борьбу на парламентских выборах, которые пройдут в октябре, заявил он.