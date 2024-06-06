Москва, 6 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Украина будет использовать любое доступное ей вооружение так, как посчитает нужным, независимо от существующих ограничений. Такое мнение 6 июня корреспонденту ИА Регнум высказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты не намерены позволять Вооружённым силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю.

Иван Шилов ИА REGNUM

Храмчихин подчеркнул, что это не остановит Украину от использования имеющегося у неё вооружения.

«Киевский режим будет использовать любое имеющееся у него оружие так, как считает нужным. Украина понимает, что Запад сделал себя её заложником, поэтому будет использовать эту ситуацию в своих интересах», — добавил военный эксперт.

Как он пояснил, Запад провозгласил, что он не может допустить победы России на Украине. Это означает, что Украина может делать всё, что она хочет, и не будет нести за это ответственность. Даже если она полностью зависит от Запада в экономическом плане, это не имеет значения, так как это проблема самого Запада. В политическом плане ситуация обратная: Запад полностью зависит от Украины, подчеркнул Храмчихин.

В свою очередь эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин отметил, что в преддверии избирательной кампании Байден стремится быть более сдержанным в своих высказываниях.

«Украина использовала и будет использовать вооружения, когда она захочет. Киевский режим имеет на это соответствующее разрешение, которое публично не озвучено. Высказывание Байдена является типичным примером лицемерия», — подчеркнул эксперт.

Российский политолог Владимир Корнилов полагает, что своим заявлением Байден фактически одобрил атаки со стороны киевского режима по целям, расположенным в глубине России.

При этом Байден пообещал не разрешать удары по Москве и Кремлю. Однако Москва и Кремль и так хорошо защищены, добавил эксперт.

«На это президент России Владимир Путин уже ответил, заявив, что Россия имеет право поставить своё вооружение в регионы, откуда могут быть нанесены чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине», — подчеркнул Корнилов.

Как передавало ИА Регнум, Байден отметил, что Вашингтон не разрешает Киеву наносить удары на 200 миль (около 322 км) вглубь России и не санкционирует удары по Москве и Кремлю. Он уточнил, что разрешил ВСУ применять американское оружие вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 мая вновь предложил разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям в России. По его утверждению, такие меры необходимы на фоне наступления российских военных под Харьковом.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби 4 июня заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предоставленное США разрешение ВСУ наносить удары американским оружием по территории России, подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от необдуманных шагов, последствия которых могут быть фатальными.

В постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке сообщили, что Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с озвученным решением стран Запада одобрить нанесение ударов украинской армии поставляемым оружием по российским регионам.

На встрече с руководителями международных информационных агентств 5 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на Западе уже услышали сигнал президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран. Всем придётся считаться с позицией Москвы, добавил он.

Песков также отметил, что если ВСУ будут стрелять по территории России дальнобойным оружием, то для стран, поставивших это вооружение, наступят последствия.