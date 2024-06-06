Вашингтон, 6 июня, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не намерены разрешать Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю. Об этом завил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.

The White House

По его словам, Вашингтон не разрешает Киеву наносить удары на 200 миль (около 322 км) вглубь России и не санкционирует удары по Москве и Кремлю.

Байден уточнил, что разрешил ВСУ применять американское оружие вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предоставленное США разрешение ВСУ наносить удары американским оружием по территории России, подчеркнул, что Москва предостерегает Вашингтон от необдуманных шагов, последствия которых могут быть фатальными.

Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с озвученным решением стран Запада одобрить нанесение ударов украинской армии поставляемым оружием по российским регионам, сообщили, в свою очередь, в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Глава государства отметил, что «если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».