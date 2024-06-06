Москва, 6 июня, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут стрелять по территории России дальнобойным оружием, то для стран, поставивших это вооружение, будут последствия, заявил 6 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, заявившего ранее, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

«[Этот тезис] весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружений, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что эти «последствия обязательно будут».

Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Глава государства отметил, что «если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».