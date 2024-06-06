Москва, 6 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. На Западе уже услышали сигнал президента России Владимира Путина о готовности РФ поставлять оружие противникам западных стран, заявил 6 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Виталий Невар/РИА Новости

В интервью журналисту Павлу Зарубину Песков обратил внимание на широкое распространение слов президента в западных СМИ. Фрагмент разговора был опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Уже услышали это одно, наверное, из важнейших заявлений, которые вчера сделал президент. Это заявление чёткое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано», — сказал пресс-секретарь президента.

Россия вправе не называть регионы таких возможных поставок, отметил также Песков. Всем придётся считаться с позицией Москвы, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — сказал президент.

Если ВСУ будут стрелять по территории России дальнобойным оружием, то для стран, поставивших это вооружение, наступят последствия, заявил Песков ранее 6 июня в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента.

Западные страны не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.