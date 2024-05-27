Брюссель, 27 мая, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование поставляемого Украине западного оружия для ударов по территории России. Свой призыв он повторил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

AP/TASS

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», — заявил генсек НАТО.

Он отметил, что такие меры якобы необходимы из-за наступления Вооруженных сил России под Харьковом.

В ходе выступления Столтенберг сделал акцент на том, что альянс стремится избегать прямого столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. По его словам, для НАТО это одна из двух главных задач. Второй является помощь Киеву.

Ранее генсек НАТО предложил западным союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине. Он предположил, что наступление российской армии будет продолжаться, а Украина уже сейчас испытывает значительные трудности. Связаны они с тем, что силам ВСУ приходится использовать беспилотники собственного производства для атак по целям на территории РФ, добавил генсек.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики не смогут «незаметно» пересечь последнюю грань, отделяющую от полномасштабного конфликта с Россией. Он добавил, что заявления Запада об использовании оружия для ударов по России выражают безысходность, так как политикам не удалось ослабить и расчленить Россию.

В Государственной думе отметили, что слова Столтенберга толкают мир к катастрофе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что за подобные призывы генсека НАТО необходимо судить. При этом он уверен, что Запад не разрешит использовать своё оружие для ударов по целям на территории России.

Стоит отметить, что западное оружие уже используют для ударов по объектам на территории России. Так, 24 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области противорадиолокационную ракету HARM, выпущенную Вооружёнными силами Украины (ВСУ). ПВО сработало около 12:20 по московскому времени.

В этот же день российские военные сбили над Крымом ночью 24 мая три оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства. Их уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО).