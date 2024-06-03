Вашингтон, 3 июня, 2024, 22:44 — ИА Регнум. США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Об этом 3 июня на брифинге для журналистов заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если они [украинцы] знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие… для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах [применение]», — пояснил Кирби.

По его словам, речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом он добавил, что остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

В случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт, предупредил 31 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства и военные на фоне заявлений об одобрении ударов ВСУ натовским оружием по России принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.