Москва, 3 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Россия предостерегает Соединённые Штаты от необдуманных шагов, последствия которых могут быть фатальными. Об этом 3 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом он прокомментировал разрешение Киеву наносить удары по России американским оружием.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчётов, которые могут иметь фатальные последствия», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, американские власти «в силу непонятной причины недооценивают серьёзность того отпора, который они могут получить».

Как передавало ИА Регнум, 30 мая газета Politico написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только возле границ Харьковской области. Газета The New York Times (NYT), в свою очередь, отметила, что Пентагон начал разрабатывать точные рекомендации для Киева о том, куда могут наноситься удары оружием, полученным от Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность, на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 31 мая отметил, что в случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.