Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом 5 июня заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин.

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«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — поинтересовался российский лидер.

По словам Путина, ответ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным, над этим предстоит подумать.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства, это моветон. Так президент ответил на на вопрос журналистов, угрожала или предостерегала ли Россия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Путин подчеркнул, что у России есть своя позиция по тем или иным вопросам. По его словам, Москва знает позиции европейских государств, в том числе и ФРГ, по событиям, которые происходят на Украине.

Решать вопросы в диалоге с европейскими лидерами было бы проще, если бы эти политики чувствовали себя увереннее и имели мужество для защиты национальных интересов своих стран, заявил Владимир Путин.