Москва, 6 июня, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Вопрос об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует глубокого анализа и изучения. Такое мнение 6 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя предложение депутатов Госдумы отменить ЕГЭ.

Иван Шилов ИА Регнум

Политолог отметил, что в обществе и образовательной среде существуют разные мнения относительно государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. Предложение об отмене ЕГЭ и возвращении к итоговой аттестации находит поддержку у определённого числа людей, добавил он.

«Однако при более детальном рассмотрении возникают вопросы о том, сколько времени займёт этот процесс и как он будет реализован. На эти вопросы инициаторы законопроекта ответа не дают. Приближается Единый день голосования, поэтому их стремление объяснимо. Необходимо выдвигать инициативы, которые имеют электоральное содержание. Поэтому данное предложение не имеет отношение ни к реальности, ни к педагогике, ни к образованию. Оно является популистским», — подчеркнул Асафов.

По его мнению, в данный момент всерьёз рассматривать отмену или сохранение ЕГЭ не имеет особого смысла, поскольку цель инициаторов законопроекта лежит в электоральной плоскости, а не в плоскости заботы о будущих поколениях и развитии образования. У вопроса об отмене ЕГЭ должна быть серьёзная подготовительная работа, которую должны провести Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования России, уточнил политолог.

Как передавало ИА Регнум, авторы инициативы, депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» в пояснительной записке к законопроекту отметили, что содержание ЕГЭ зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к экзамену родители вынуждены нанимать репетиторов. Кроме того, нередки случаи, когда учеников перед допуском на экзамен тщательно и даже унизительно проверяют. Как пример — недавняя ситуация в одной из школ Воронежа, когда девочкам по приказу пришлось показывать охранникам, нет ли у них в нижнем белье шпаргалок.

Немаловажным аргументом в пользу отмены ЕГЭ депутаты считают и кризис в качестве образования, а «сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад», отмечается в пояснительной записке. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая является одним из авторов законопроекта, ЕГЭ не раскрывает творческий потенциал учеников.

В Сети появились жалобы со стороны учеников одной из воронежских школ на процесс допуска к сдаче ЕГЭ. Подростки рассказали, что им приходилось снимать одежду из-за срабатывания металлодетектора на входе. При этом в ряде случаев они уверяли, что никакого металла в вещах не было. Один из выпускников рассказал, что его заставили снять брюки. Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. Как уточнил глава государства, у молодых людей должен быть второй шанс. Президент также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.

Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Так, на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. Наряду с проблемами есть и плюсы: молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны, напомнил президент.

В мае 2023 года Путин подписал указ о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков после этого заявил, что кардинальных изменений в части, касающейся поступления в вузы, в том числе сдачи ЕГЭ, не будет.