Воронеж, 2 июня, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Директор вечерней школы № 11 в Воронеже Лариса Хопрова уволилась после скандала, вызванного жалобами детей на то, что их заставляли снимать в том числе нижнее бельё при досмотре перед сдачей ЕГЭ, сообщила 2 июня ГТРК «Воронеж», ссылаясь на информацию от пресс-службы городской администрации.

кадр из видео

По информации журналистов, Хопрова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Телекомпании заявили, что это связано с её выходом на пенсию.

О жалобах школьников на слишком тщательный досмотр на входе в воронежскую школу перед экзаменом стало известно 29 мая. В Сеть выложили запись с видеокамеры, установленной возле рамки металлоискателя, как одна из учениц задирает одежду перед проверяющим. Местные СМИ сообщили, что ученицы жаловались на то, что их заставляли снимать бюстгальтеры, если не получалось найти причину, почему рамка срабатывала. Подросток рассказал, что ему пришлось при всех снять брюки.

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Одна из выпускниц сообщила ИА Регнум, что металлоискатель сломался и начал срабатывать на всех, хотя до этого через него даже проносили телефоны. Она также сообщила, что при прохождении досмотра её подруги металлоискатель сработал на пуговицу, после чего охранник оттянул ей пояс брюк и посмотрел, что под ними.

Следователи СУ СК по Воронежской области начали расследование в связи с жалобами. Министерство образования Воронежской области 29 мая заявило, что не выявило нарушений при досмотре учащихся перед ЕГЭ. По мнению ведомства, охранник не превышал должностных инструкций.