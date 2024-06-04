Москва, 4 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Также были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: 18 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ», — сказал Конашенков.

Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 25 122 беспилотных летательных аппарата противника.

4 июня Конашенков также сообщил, что российские подразделения продвигаются вглубь обороны ВСУ в Харьковской области и улучшили положение на других участках. Подразделения группировки «Восток» в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожив до 130 бойцов ВСУ.

Кроме того, в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр» в минувшие сутки был сбит штурмовик Су-25 вооружённых сил Украины. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, а подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1550 человек.