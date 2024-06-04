Москва, 4 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял более 470 военных, сообщил 4 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое ДНР.

«Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», — сказал он на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, сутками ранее подразделения Южной группировки ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и теробороны в районах населённых пунктов Новый и Константиновка (ДНР). ВСУ потеряли более 310 военных, два склада боеприпасов и несколько единиц техники, сообщили в Минобороны.

1 июня официальный представитель Минобороны отмечал, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в боях с Южной группировкой ВС РФ до 660 бойцов. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых машин пехоты, восьми автомобилей, двух гаубиц Д-20 и буксируемой гаубицы «Мста-Б», орудия М119, гаубицы L-119 и станции радиоэлектронной борьбы «Нота».