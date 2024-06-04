Москва, 4 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. ВС России продолжают продвигаться вглубь обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, улучшая положение на других участках. Об этом 4 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. В течение суток нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВС РФ на данном направлении отразили три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса», 155-мм гаубица М777 американского производства, а также 122-мм гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области проходит в рамках задачи по созданию санитарной зоны на Украине. Это необходимо, так как киевский режим не прекращает обстрелы Белгорода и других российских населённых пунктов, несмотря на предупреждения. Глава государства при этом сообщил, что пока нет планов брать Харьков под контроль.

30 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные освободили уже половину Волчанска. По его словам, в городе сейчас идут позиционные бои от улицы к улице и украинские войска постоянно пытаются осуществлять контратаки.

Ранее в этот же день Конашенков сообщил, что войска российской группировки «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский кричал на своих генералов из-за того, что украинская оборона на харьковском направлении рушится, заявил ранее британский эксперт Александр Меркурис. Он добавил, что ВСУ пытались удержать позиции, но фактически оказались окружены в Волчанске, и сейчас их оборона на этом направлении рушится.