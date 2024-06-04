Москва, 4 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Восток» за сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожив до 130 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил на брифинге 4 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Сторожевое Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, также Конашенков информировал, что подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял более 470 военных.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли в боях с российской группировкой «Запад» до 400 военных. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ составили до 105 военнослужащих. По данным Минобороны, потери ВСУ от действий российской группировки «Днепр» составили до 75 военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, группировка войск «Днепр» ВС России сбила штурмовик Су-25 Вооружённых сил Украины.