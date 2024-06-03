Вашингтон, 3 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Североатлантический альянс (НАТО) не рассматривают отправку своих советников на Украину. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Иван Шилов ИА Регнум

«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников НАТО на Украину. Это не поддерживается генеральным секретарем (НАТО. — Прим. ред.). Соединённые Штаты это не рассматривают», — сказала Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Смит также является старшим советником государственного секретаря.

Как передавало ИА Регнум, первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину, заявил 31 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники.

Ранее, 13 мая, депутат призвал главу киевского режима Владимира Зеленского просить Запад ввести войска на Украину. Он тогда также заявил о сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, однако страны не пришли к консенсусу по этому вопросу. Глава французского государства 2 мая не исключил возможности рассмотрения вопроса об отправке французских войск в зону конфликта при прорыве линии фронта и по просьбе главы киевского режима.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, по имеющимся у российской стороны данным, на Украине работают военные инструкторы из Франции. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в марте сообщал о подготовке Францией воинского контингента в составе 2000 военных для отправки на Украину.

Президент России Владимир Путин 28 мая назвал возможный ввод западных войск на Украину ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства также заявил, что западные инструкторы под видом наёмников обслуживают западные вооружения на Украине.