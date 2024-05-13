Киев, 13 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Украина должна обратиться к странам-партнёрам с просьбой ввести войска на территорию страны. С таким призывом на фоне продвижения российских сил в Харьковской области к главе киевского режима Владимиру Зеленскому обратился депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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«Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск», ― написал он в Telegram-канале.

Депутат добавил, что попросил Зеленского поручить внести это предложение на заседание Совета нацбезопасности и обороны и принять решение о допуске иностранных войск на Украину с последующим одобрением Верховной радой.

«Учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, в Харьковской области, нельзя терять дальше время. Эти решения должны были быть приняты ещё вчера», ― добавил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта. При этом он признал, что союзники не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе.

После этого он сделал ещё несколько подобных заявлений. Так, 2 мая Макрон в очередной раз не исключил возможности рассмотрения вопроса об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе киевского режима и при прорыве линии фронта

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 4 мая заявил, что Франция отправила в зону конфликта на Украину военных из Иностранного легиона. По его словам, их развернули в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 мая заявил, что информация об отправке французских солдат на Украину требует проверки на предмет соответствия действительности, этим занимается Минобороны России. Представитель Кремля назвал опасной риторику Парижа и Лондона на эту тему.

На сайте Зеленского 7 мая опубликовали петицию с предложением призвать западные страны ввести войска на Украину. Если она наберёт более 25 тысяч голосов, глава киевского режима обязан будет её официально рассмотреть.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет признателен западным партнёрам, если они примут решение ввести войска на территорию Украины.