Париж, 2 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией. Он заявил об этом 2 мая в интервью журналу The Economist.

Alexis Sciard/Global Look Press

«Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил [соответствующий] запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные [основания] задать себе этот вопрос», — сказал он.

Макрон добавил, что ранее Париж направлял французские войска на помощь странам Африки в регионе Сахель, когда лидеры этих государств обращались к нему с подобной просьбой.

Французский лидер также выступил с утверждением, что его идею о возможности отправки западных войск на Украину поддержали «много стран».

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что главы стран Европейского союза обсуждали возможность отправки своих войск в зону конфликта на Украине. При этом он признал, что стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

После этого лидеры ряда западных стран и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

Агентство Bloomberg 16 апреля написало, что французский лидер начал нервничать после собственных же попыток «застать врасплох» президента России Владимира Путина. Отмечалось, что Макрон позднее говорил о желании добиться перемирия в украинском конфликте на время проведения Олимпиады в Париже для председателя КНР Си Цзиньпина с целью его влияния на Путина в этом вопросе.

Глава МИД России Сергей Лавров 24 марта отметил, что Макрон очень старается понравиться США и провоцирует союзников по НАТО. Министр добавил, что президент Франции при этом преследует личные цели и не заботится о своём народе.

Президент России, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, указывал на то, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.