Ташкент, 28 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Об этом 28 мая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил президент России Владимир Путин.

Global Look Press

«Это нагнетание и ещё один шаг к конфликту в Европе и глобальному конфликту», ― указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет находиться в зоне поражения Вооружённых сил России.

«Если они там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооружённых сил. Я не думаю, что это хороший выбор», ― отметил президент.

Он также назвал «чушью и дурью» заявления о том, что иностранные контингенты будут размещены на границах Украины, чтобы высвободить стоящих там сейчас украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 2 мая вновь заявил о возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, Париж мог бы обсудить такой вариант действий при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны ВС России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на это заявил, что французские военные в случае отправки на Украину станут приоритетной целью российской армии.

11 мая французский лидер призвал страны ЕС быть готовыми сдерживать Россию, если она зайдёт слишком далеко в конфликте на Украине.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ подчеркнул, что у НАТО нет ни планов, ни политического намерения развернуть силы альянса на Украине. Он также добавил, что в Североатлантическом альянсе нет понимания о длительности военных действий на Украине, но все признаки указывают на продолжение конфликта.

На Украине уже присутствуют военнослужащие стран НАТО, признал в мае премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, без западной помощи Украина не смогла бы так долго вести оборону. При этом премьер не уточнил, военные каких стран и в каком количестве находятся на Украине.

Главком ВСУ Александр Сырский 27 мая сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, чтобы ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Он заявил, что приветствует инициативу французской стороны направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на Украину, заявил, что русофобия лишает политиков ума. Глава государства предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.