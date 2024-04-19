Москва, 19 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. По имеющимся у России данным, на Украине работают военные инструкторы из Франции, заявил 19 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Есть информация, что французские не только наёмники, но и инструкторы, может быть, под какой-то «крышей», но <…> наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают», — сказал Лавров.

Он напомнил про заявление, сделанное французским президентом Эммануэлем Макроном в конце февраля о том, что лидеры европейских стран обсуждали отправку на Украину военных, но пока не достигли согласия на этот счёт. Глава МИД назвал заявление Макрона «нервическим».

«Потом кто-то там объясняет, что его не так поняли. А он сам опять говорит, нет, меня так поняли», — отметил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, антироссийский тон в последнее время задают Польша, Прибалтика, Чехия и Болгария.

Как сообщало ИА Регнум, заявление о возможности отправки на Украину европейских военных Макрон сделал 26 февраля по итогам состоявшейся в Париже конференции по поддержке Киева. Он отметил, что консенсуса по официальной отправке сухопутных войск пока нет, но в будущем ничего не исключать нельзя. Затем он добавил, что сделает всё возможное, чтобы российские войска не победили.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вооружённый конфликт неизбежен, если НАТО официально отправит войска на Украину. Как заявил Лавров, Макрон попытался таким шагом понравиться Вашингтону. По словам бывшего посла России во Франции Александра Орлова, Макрон страны сильно испортил этими словами отношения с Москвой.