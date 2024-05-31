Киев, 31 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину, заявил 31 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 13 мая, депутат призвал главу киевского режима Владимира Зеленского просить Запад ввести войска на Украину. Он тогда также заявил о сложной ситуации на фронте, в частности, в Харьковской области.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, однако страны не пришли к консенсусу по этому вопросу. Глава французского государства 2 мая не исключил возможности рассмотрения вопроса об отправке французских войск в зону конфликта при прорыве линии фронта и по просьбе главы киевского режима.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что по имеющимся у российской стороны данным, на Украине работают военные инструкторы из Франции. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в марте сообщал о подготовке Францией воинского контингента в составе 2000 военных для отправки на Украину.

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо 31 мая заявил, что Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну против России, если у него получится создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину. Как сообщили французские СМИ 30 мая, Макрон собирается создать коалицию инструкторов и ищет страны, желающие участвовать в обучении ВСУ на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая назвал возможный ввод западных войск на Украину ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства также заявил, что западные инструкторы под видом наёмников обслуживают западные вооружения на Украине.