Москва, 19 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около двух тысяч человек, заявил 19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Moritz Frankenberg/Global Look Press

«По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2000 человек», — заявил глава СВР.

По его словам, французские военные опасаются, что такое значительное воинское подразделение не получится перебросить и расквартировать на Украине. Так, воинский контингент станет приоритетной легитимной мишенью для Вооружённых сил России. Нарышкин заявил, что контингент ждёт та же судьба, что и всех французов, когда-либо приходивших в Русский мир с мечом.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что европейские лидеры в Париже обсуждали вопрос отправки войск на Украину. Он не исключил, что в будущем войска стран Европы войдут на территорию Украины. Позднее, 2 марта, в Париже прошла акция протеста, её участники потребовали не отправлять в страну французских солдат и вооружение.

После этого, 4 марта, Макрон заявил, что руководство Франции не рассматривает вопрос об отправке в ближайшее время военнослужащих на Украину. Он отметил, что Франция не воюет против российского народа и отказывается вступать в логику эскалации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, заявил, что в случае отправки военнослужащих на Украину будет неизбежен конфликт России и НАТО. Представитель Кремля призвал страны Запада задуматься, соответствует ли это их интересам.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что за 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязало более ста войн и военных конфликтов по всему миру и продолжает готовиться к новым.