Вашингтон, 1 июня, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Официальные лица в Европе и Киеве обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать всю территорию России. Об этом сообщило Politico.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Авторы публикации отметили, что решение американского лидера перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию на него давления пойти дальше.

«Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле это уже происходит», ― подчеркнули журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области.

При этом Пентагон опроверг смену позиции по применению американского оружия ВСУ. Позднее неназванный источник заявил, что минобороны разработает точные рекомендации для Украины о том, куда на территории России ВСУ могут наносить удары американским оружием.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал такое решение Байдена «безумной эскалацией».

По данным источников Politico, в необходимости отменить запрет для ВСУ на удары американским оружием по всей территории России Байдена убедили советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 31 мая заявил о получении от США послания о возможности использования поставляемого Киеву западного оружия для ударов по российской территории. Он также назвал вопросом времени получение ВСУ разрешения от Запада на обстрелы России любым оружием.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что со стороны киевского режима уже были попытки атаковать Россию американским оружием. Он уточнил, что это демонстрирует степень вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 31 мая указала на то, что в странах, состоящих в НАТО, лгут, когда заявляют о запрете бить их оружием по российской территории. Она напомнила, как генсек НАТО Йенс Столтенберг уже признался, что Великобритания длительное время поставляла киевскому режиму ракеты Storm Shadow, не накладывая ограничений.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий.