Вашингтон, 30 мая, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Оружие, предоставляемое Соединёнными Штатами Вооружённым силам Украины (ВСУ), предназначено исключительно для применения по территории Украины. Такое заявление сделала 30 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша позиция не менялась. Предоставляемая нами Украине военная помощь должна применяться на территории Украины, и мы не поощряем и не способствуем осуществлению атак внутри России», — подчеркнула Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что украинцы не в состоянии самостоятельно использовать западное оружие большой дальности по территории России. Это возможно только с помощью космической разведки и полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО. Захарова подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне и Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, поэтому отвечать за них придётся не Киеву, а странам НАТО.

Издание The New York Times написало, что президент США Джозеф Байден неизбежно выдаст разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить удары по российской территории, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России приведёт к ответным ударам со стороны Москвы, поэтому это безумная идея.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по её территории знают президент и военные. Представитель Кремля подчеркнул, что они принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий.