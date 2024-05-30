Вашингтон, 30 мая, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только у границ Харьковской области. Об этом сообщила 30 мая газета Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их утверждениям, недавно глава Белого дома поручил подчиненным убедиться, что Киев сможет использовать американское оружие для ведения огня на указанном направлении. Источник уточнил, что речь якобы идёт только об атаках на российские силы, которые наносят удары по целям ВСУ или готовятся нанести по ним удар.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Украина призвала США снять ограничения на использование американского оружия для ударов по РФ. На такой шаг Киев пошёл на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будто бы никогда не наносила удары западным оружием по российской территории. Он добавил, что Киев ведёт переговоры по указанному вопросу, но пока не добился одобрения от своих союзников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал страны Североатлантического альянса дать согласие Украине бить их оружием вглубь России. Он связал это со сложным положением ВСУ на фронте.

23 мая в Конгрессе США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол показал карту России, на которой была отмечена зона досягаемости американских ракет, поставляемых ВСУ. Кроме того, он спросил госсекретаря США Энтони Блинкена, какие у того мысли. Маккол также напомнил, что Конгресс США не запрещал такие удары и призвал Госдепартамент снять запрет.

28 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отметил, что США знают о стремлении Киева использовать западное оружие для ударов по РФ, но якобы, как и раньше, не поддерживают такие стремления.