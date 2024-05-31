Москва, 31 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Страны — участницы Североатлантического альянса лгут, говоря, что якобы был запрет киевскому режиму бить западным оружием по территории России. Об этом 31 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дипломат напомнила о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Великобритания долго поставляла Киеву ракеты Storm Shadow безо всяких ограничений на удары по РФ.

«Ровно то, о чём Россия говорила всё это время. Было очевидно, что натовцы врут и пускают дымовую завесу, придумывая историю о том, что якобы ещё не решили, разрешать или не разрешать киевскому режиму наносить удары с использование западного вооружения по территории России», — написала она.

Захарова отметила, что страны альянса точно так же вводят в заблуждение те государства, которые пытаются пригласить на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии, заявляя о якобы нацеленности этого мероприятия на мирное урегулирование.

«Классическая манипуляция по-натовски», — добавила официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 мая Столтенберг заявил, что британские власти никогда не ограничивали возможности ударов ВСУ по российской территории. Он уточнил, что целый ряд государств НАТО также никогда не вводил ограничений на применение поставляемого Киеву оружия.

На данный момент более десяти стран Запада разрешили Киеву бить по России своим оружием. В их число входят, Италия, Польша, Дания и Швеция. В Чехии ранее назвали логичным применение Киевом западного оружия для ударов по территории России. По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, киевский режим является «обороняющейся» стороной, а потому якобы имеет право использовать все имеющиеся у него возможности.

Президент России Владимир Путин 28 мая на фоне заявлений генсека НАТО уточнил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Глава государства уточнил, что представители стран альянса, особенно из Европы, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая такого рода заявления.

Захарова 30 мая отметила, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность после прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного высокоточного оружия. Официальный представитель МИД указала на то, что в Вашингтоне, Лондоне и Париже должны осознать, что российская сторона прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов.