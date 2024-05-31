Москва, 31 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Оружием, поставляемым Украине Соединёнными Штатами Америки, уже пытаются наносить удары по территории России. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что глава Белого дома Джо Байден якобы разрешил Киеву бить американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области.

Defense Ministry/Global Look Press

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно», ― сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это более чем красноречиво говорит о степени вовлечённости Вашингтона в украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области.

При этом Пентагон опроверг смену позиции по применению американского оружия ВСУ. В военном ведомстве заверили, что предоставляемая Киеву военная помощь должна использоваться на территории Украины. Позднее источник газеты The New York Times сообщил, что минобороны разработает точные рекомендации для Украины о том, куда на территории России ВСУ могут наносить удары американским оружием.

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) после таких слов Байдена заявила о безумии американского лидера. Такое решение она назвала эскалаций, которая может привести США к прямой войне с Россией. Конгрессвумен добавила, что Вашингтон должен стремиться к миру, а не развязывать мировую войну.

Как указал экс-помощник главы минфина США Крейг Робертс, Вашингтон, передавая Киеву дальнобойные ракеты, изначально предполагал возможность нанесения ударов ВСУ по территории России. В ином случае нет смысла передавать стране ракеты дальнего радиуса действия, если нет цели их использовать в дальнейшем.

В начале мая Украина призвала США снять ограничения на использование американского оружия для ударов по РФ. На такой шаг Киев пошёл на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина будто бы никогда не наносила удары западным оружием по российской территории. Он добавил, что Киев ведёт переговоры по указанному вопросу, но пока не добился одобрения от своих союзников.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для подобных ударов и вносить полётное задание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискуссии по поводу принятия решения странами НАТО об использовании ракетного оружия большой дальности против РФ выдуманными, в которых нельзя участвовать. По её словам, украинцы не в состоянии самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Это возможно только с помощью космической разведки. Дипломат добавила, что НАТО придётся отвечать за удары Украины по территории РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае одобрения ударов западными странами по России Украина и её союзники из числа стран НАТО получат от Москвы ответ такой разрушительной силы, что сам альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. Он также предупредил страны Запада о возможной «фатальной ошибке» в их расчёте на то, что Россия никогда не применит тактическое ядерное оружие.