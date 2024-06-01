Вашингтон, 1 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь США Энтони Блинкен убедили президента Соединённых Штатов Джо Байдена в необходимости отменить запрет для ВСУ на удары американским оружием по всей территории России. Об этом 31 мая сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так, Байден встретился с Салливаном 15 мая. Советник заявил президенту, что для отражения продвижения российских войск на харьковском направлении у ВСУ должна быть возможность применять оружие в противоогневых целях.

Перед разговором Салливана и Байдена в Вашингтон приезжала делегация украинских парламентариев. Представители Киева указывали на уязвимости у украинских сил и призывали разрешить бить по России американским оружием.

После этого Байден поручил Белому дому и Пентагону приступить к проработке изменений. Блинкен после своего визита на Украину также побеседовал с президентом США и ещё раз убедил того в правильности этого решения. По данным Politico, госсекретарь говорил Байдену о том, что Россия якобы воспользовалась запретом США в отношении оружия для ВСУ.

Источники газеты утверждают, что американский президент снял запрет, опасаясь того, что Киев может потерять Харьков и другие важные территории на востоке Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Politico написало о том, что Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только у границ Харьковской области. В публикации утверждалось, что речь якобы идёт только об атаках на российские силы, которые наносят удары по целям ВСУ или готовятся нанести по ним удар.

30 мая газета The New York Times распространила информацию о том, что Пентагон разрабатывает точные рекомендации для Украины о том, куда ВСУ смогут наносить удары американским оружием на территории России.

31 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страны НАТО лгут, говоря о том, что якобы запрещали Киеву бить западным оружием по территории России. Она напомнила о словах генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Британия долго поставляла Киеву ракеты Storm Shadow безо всяких ограничений на удары по РФ.