Стокгольм, 31 мая, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 31 мая в ходе пресс-конференции в Стокгольме заявил, что получил послание от США о возможностях использования западного оружия для ударов по российской территории.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не могу рассказать вам подробности о нём. Хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперёд к цели, которую, нужно было обсудить раньше», — сказал он.

Зеленский добавил, что считает вопросом времени, когда украинской армии разрешат обстреливать территорию России любым оружием.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times в ночь на 31 мая сообщила, ссылаясь на информацию от американских чиновников, что написала, что украинская армия может начать атаковать территорию РФ американским оружием в ближайшие часы или дни. Якобы для ВСУ решили снять запрет на применение вооружений только в пределах Украины в случаях, если вблизи Харьковской области замечено скопление сил для наступления или наносят удары по позициям ВСУ в регионе.

Позже это же издание сообщило, что Вашингтон планирует разрешить Киеву применять при обороне позиции под Харьковом реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. При этом ракеты ATACMS якобы не разрешают применять для ударов по территории РФ, чтобы избежать прямого столкновения США и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая отметил, что уже были попытки атаковать российскую территорию американским оружием. Он подчеркнул, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая призвал представителей стран НАТО, особенного в Европе, думать о последствиях, к которым могут привести их заявления об ударах по территории РФ. Он подчеркнул, что высокоточное оружие большой дальности не используют без сопровождения высококлассными специалистами, и напомнил о небольших территориях западных стран.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, состоящие в НАТО страны, оказывая военную помощь киевскому режиму, рискуют развязать масштабный конфликт. Он призвал их не совершать «фатальной ошибки», и не надеяться, на то, что «индивидуальное» участие не вовлечёт в противостояние весь альянс. Ответ России может быть таким, что НАТО не сможет остаться в стороне, отметил Медведев.