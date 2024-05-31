Вашингтон, 31 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Пентагон разработает точные рекомендации для Украины о том, куда на территории России ВСУ могут наносить удары американским оружием. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного чиновника.

Сергей Аверин/РИА Новости

В публикации подчёркивается, что министр обороны США Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Последний в свою очередь проинформировал Киев о планируемой работе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета Politico со ссылкой на свои источники написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области.

Собеседники журналистов заявили, что глава Белого дома поручил подчиненным убедиться, что Киев сможет использовать американское оружие для ведения огня на указанном направлении.

21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будто бы никогда не наносили удары западным оружием по территории России. Он добавил, что Украина ведёт диалог со своими союзниками по указанному вопросу, но пока не получила согласования от них.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий. Российский лидер напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Он добавил, что только специалисты высокого класса могут выбирать цели для подобных ударов и вносить полётное задание.