Прага, 31 мая, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Лондон никогда не ограничивал возможности ударов Вооружёнными силами Украины по территории России ракетами Storm Shadow. Об этом по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Christophe Gateau/Global Look Press Йенс Столтенберг

«Великобритания предоставляла [Киеву] крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений»,— подчеркнул он.

Генсек добавил, что ряд стран НАТО также никогда не вводил ограничений на применение оружия, которое поставляли украинской армии для атак законных военных целей на российской территории. При этом Столтенберг отметил, что подобные атаки по России должны осуществляться «в ответственной манере».

Как сообщало ИА Регнум, на сегодня уже более десятка стран разрешили Киеву наносить удары по территории России западным оружием. В их числе, Италия, Польша, Дания, Швеция.

В Чехии назвали логичным применение ВСУ западного оружия для ударов по РФ. Премьер-министр республики Пётр Фиала пояснил, что Украина — «страна, которая обороняется», поэтому якобы имеет все права, чтобы использовать все возможности для обороны.

Допустимой возможность нанесения ударов Украиной по территории России западным вооружением 30 мая назвал президент Финляндии Александер Стубб. По его мнению, до тех пор, пока удары будут наноситься «в рамках международного права», никаких проблем возникнуть не может.

Аналогичной позиции придерживается министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. По его мнению, Украина якобы имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России. Он добавил, что Киев может использовать оружие Запада против военных объектов, имеющих отношение к спецоперации.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак 29 мая заявил, что Киев уже пользуется разрешением Великобритании применять ракеты Storm Shadow для ударов по России.

Президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО уточнил, что высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки. Российский лидер также указал на то, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая заявила, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия. Дипломат подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне и Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов.