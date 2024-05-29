Киев, 29 мая, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Киев уже пользуется разрешением Великобритании применять ракеты Storm Shadow для ударов по России. Об этом агентству Bloomberg заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас уже есть прецедент. Например, Великобритания, они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow», — заявил Юрий Сак.

Он добавил, что ВСУ уже «успешно» их используют. Помимо этого, Сак заявил, что Украина создаёт собственное оружие, которое применяется для ударов по территории России.

В конце апреля крылатые ракеты Storm Shadow вошли в очередной пакет британской военной помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в мае глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон разрешил ВСУ использовать британское оружие для атак по Крыму. При этом он добавить, что использовать британское оружие могут любые страны, но только якобы в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

Позднее депутат палаты общин от Лейбористской партии Фабиан Хэмилтон попросил оборонное ведомство дать оценку возможным последствиям этого решения, отметив, что Россия может жёстко ответить на поставки ВСУ ракет Storm Shadow.

В МИД России 6 мая заявили, что ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона. Российское внешнеполитическое ведомство призвало британскую сторону задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов Великобритании. МИД также заявлял, что Великобритания заигралась в геополитику.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 17 мая заявил, что Запад, поставляя Киеву всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши.