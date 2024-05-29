Варшава, 29 мая, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Польские власти не устанавливали запрет на применение поставляемого Украине оружия для ударов по объектам на территории России. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet заместитель главы министерства обороны Цезарий Томчик.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений. Вооружённые силы страны могут использовать его так, как хотят», — сказал Томчик.

Замглавы польского минобороны отметил, что Варшава готовит 45-й пакет военной помощи для Украины. Общий её объем за последние годы, по словам Томчика, составил 15–20 млрд злотых ($3,75–5 млрд).

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран — участниц НАТО пока не пришли к единому мнению в вопросе о возможности снятия ограничений в использовании ВСУ западного оружия для ударов по целям на территории России. На положительном решении настаивает генсек альянса Йенс Столтенберг. В качестве аргумента он привёл право Украины на самооборону. По его словам, это право будто бы разрешает Киеву бить по целям за пределами украинской территории, включая военные объекты в РФ. Германия и Италия осудили такое предложение.

Президент России Владимир Путин на фоне высказываний Столтенберга отметил, что странам НАТО следует отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, когда делают подобные заявления. Глава государства напомнил, что высокоточное оружие Запада с большой дальностью не может использоваться без поддержки космической разведки, а значит, к этому привлекут специалистов НАТО высокого класса.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова. Она отметила, что поставка дальнобойных ракет и тяжёлых вооружений Киеву а также разрешение использовать их против России способствовали эскалации конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет стоять на своём и продолжать специальную военную операцию, несмотря на то, что в западных странах начинает доминировать оголтелый военный запал. На вопрос о том, каким будет ответ Москвы, если на Западе всё же разрешат атаки, Песков ответил, что об этом знают Верховный главнокомандующий и российские военные, которые будут принимать необходимые контрмеры.