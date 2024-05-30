Москва, 30 мая, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая в своём Telegram-канале прокомментировала дискуссии по поводу принятия решения странами НАТО об использовании ракетного оружия большой дальности против РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже длительное время в западном информационном поле насаждается дискуссия о том, разрешают или нет натовцы кое-какому режиму применять это оружие по т. н. «старой» территории России», — отметила она.

Захарова назвала это выдуманными дискуссиями, в которых нельзя участвовать. По её словам, украинцы не в состоянии самостоятельно использовать ATACMS, Storm Shadow и SCALP. Это возможно только с помощью космической разведки. Полётное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, напомнила дипломат.

«В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с НАТОвских баз, в другом — передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих — это подсказать цель на карте. А дальше — уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне, Лондоне и Париже должны осознать, что в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. Захарова посоветовала Западу не «пускать эти лексические пузыри».

«Никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это — дело рук натовцев. И отвечать за это придётся им», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times написало, что президент США Джо Байден неизбежно выдаст разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал Запад снять действующие ограничения для Киева на удары оружием НАТО по территории России. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить удары по российской территории, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны стран объединения обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Дипломат указал, что он не видит проблемы в нанесении Украиной таких ударов.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории России приведёт к ответным ударам со стороны Москвы, поэтому это безумная идея.

Президент России Владимир Путин отмечал, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий.